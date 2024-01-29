Накануне ночью, 28 января 2024 года около 00 часов 50 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 19 в деревне Бережки происходит драка.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 00 часов 40 минут, в ходе внезапного конфликта и возникшей вслед за ним обоюдной драки 17-летний молодой человек ножом ударил в живот 30-летнего местного жителя, которого друзья на автомашине, в состоянии средней степени тяжести, доставили в больницу.
Подростка доставили в полицию для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Ленобласти 17-летний подросток ударил ножом в живот мужчину
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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала 17-летнего, пустившего в ход нож в деревенской драке
Накануне ночью, 28 января 2024 года около 00 часов 50 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 19 в деревне Бережки происходит драка.
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