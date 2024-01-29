В Ленобласти 17-летний подросток ударил ножом в живот мужчину

Накануне ночью, 28 января 2024 года около 00 часов 50 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 19 в деревне Бережки происходит драка.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 00 часов 40 минут, в ходе внезапного конфликта и возникшей вслед за ним обоюдной драки 17-летний молодой человек ножом ударил в живот 30-летнего местного жителя, которого друзья на автомашине, в состоянии средней степени тяжести, доставили в больницу.

Подростка доставили в полицию для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.