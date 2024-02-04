В Кировске задержали подозреваемого в поножовщине в кафе

Вчера ночью, 3 февраля 2024 года около 02 часов 30 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ножевом ранении возле дома 9 по Ладожской улице в городе Кировск.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 53-летний местный житель в кафе, во время застолья, после внезапно возникшей ссоры в результате неприязненных отношений ударил ножом в живот своего 52-летнего оппонента.

Пострадавшего с проникающим колото-резаным ножевым ранением брюшной полости в тяжелом состоянии госпитализировали.

Нож изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ,