Вчера ночью, 3 февраля 2024 года около 02 часов 30 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ножевом ранении возле дома 9 по Ладожской улице в городе Кировск.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 53-летний местный житель в кафе, во время застолья, после внезапно возникшей ссоры в результате неприязненных отношений ударил ножом в живот своего 52-летнего оппонента.
Пострадавшего с проникающим колото-резаным ножевым ранением брюшной полости в тяжелом состоянии госпитализировали.
Нож изъяли.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ,
В Кировске задержали подозреваемого в поножовщине в кафе
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Ленобласти задержали подозреваемого в поножовщине в местном кафе
Вчера ночью, 3 февраля 2024 года около 02 часов 30 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ножевом ранении возле дома 9 по Ладожской улице в городе Кировск.
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