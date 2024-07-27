На улице Солдата Корзуна дворник мигрант ударил ножом соотечественника

Накануне утром, 26 июля 2024 года около 07 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что возле дома 40 по улице Солдата Корзуна один мужчина бегает за другим с ножом в руках.

Прибывшие на место сотрудники полиции возле дома 40 по улице Солдата Корзуна с ножевым ранением левой ноги обнаружили неработающего 36-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Полицейские там же, на месте происшествия, по подозрению в причастности к указанному преступлению по «горячим следам», задержали 39-летнего дворника, также гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

Подозреваемый рассказал, что 26 июля около 06 часов 55 минут находясь возле дома 40 по улице Солдата Корзуна, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, он ударил в ногу ножом 36-летнего знакомого.

Подозреваемого привлекли к ответственности по ст. 18.8.3 ч.1 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации и помещен в изолятор.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.115 ч.2 п.в УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).