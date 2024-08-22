На проспекте Луначарского мигрант ударил ножом гражданина соседнего государства

Вчера утром, 21 августа 2024 года около 08 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле 2 парадной дома 33 по проспекту Луначарского мужчину ранили ножом.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что около дома в ходе внезапно возникшей ссоры неработающий и не состоящий на миграционном учете 44-летний гражданин одного из государств Центральной Азии ударил ножом в грудь 32-летнего гражданина соседнего государства, также не состоящего на миграционном учете, после чего скрылся.

Через несколько минут его задержали полицейские возле дома 33 по проспекту Луначарского.

Позднее к полицейским из медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним в тяжелом состоянии доставили пострадавшего.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ