Полицейские поймали курьеров мошенников из Пушкина, обманувших пенсионера с улицы Сикейроса

31 августа 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 84-летнего жителя дома 17 по улице Сикейроса. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что ему на мобильный телефон через видеозвонок в мессенджере звонил неизвестный и убедил, якобы, для обеспечения сохранности денежных средств, возле парадной дома по месту жительства передать денежные средства неизвестным курьерам, которые называли ему кодовое слово.

Ущерб составил 9 223 600 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

11 октября по подозрению в совершении данного преступления возле дома 9 по Детскосельской улице в Павловске полицейские задержали 24-летнего неработающего жителя города Пушкин.

На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали и его 21-летнего «напарника», также жителя города Пушкин.

Обоих подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.