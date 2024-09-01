Вчера, 31 августа 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней жительницы дома 38 по улице Сикейроса. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что в период с 1 по 31 августа ей на мобильный телефон неоднократно звонил неизвестный и, под предлогом оказания помощи в поимке мошенников, убедил возле парадной по месту жительства передать неизвестным курьерам 9 223 600 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.
Пенсионерка с улицы Сикейроса передала мошенникам более 9,2 млн рублей
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Выборгского района Петербурга принимаются меры к розыску мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Сикейроса
Вчера, 31 августа 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней жительницы дома 38 по улице Сикейроса. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что в период с 1 по 31 августа ей на мобильный телефон неоднократно звонил неизвестный и, под предлогом оказания помощи в поимке мошенников, убедил возле парадной по месту жительства передать неизвестным курьерам 9 223 600 рублей.
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