Пенсионерка с улицы Сикейроса передала мошенникам более 9,2 млн рублей

Вчера, 31 августа 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней жительницы дома 38 по улице Сикейроса. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что в период с 1 по 31 августа ей на мобильный телефон неоднократно звонил неизвестный и, под предлогом оказания помощи в поимке мошенников, убедил возле парадной по месту жительства передать неизвестным курьерам 9 223 600 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.