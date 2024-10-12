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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан курьер мошенников,обманувших пенсионерку с проспекта Большевиков

В Петербурге задержан курьер мошенников,обманувших пенсионерку с проспекта Большевиков

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с проспекта Большевиков

Днем, 9 октября 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 83-летней жительницы дома 19 по проспекту Большевиков  о том, что в результате неоднократных звонков ей на телефон от, якобы, юристов телефонной компании, она для «продления договора на оказание услуг связи» передала курьеру 550 тысяч рублей, предварительно заполнив, согласно инструкции звонивших, «декларацию» и «курьерский лист». 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к указанному преступлению 18-летнего жителя Красноярского края, проживавшего в хостеле на Садовой улице. Молодого человека задержали возле дома 25 по Большой Монетной улице.

Подозреваемый признался, что на его счету порядка 10 эпизодов мошенничества. Деньги пенсионеров он через банкомат переводил на криптокошелек.

Задержанного поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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