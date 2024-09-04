2 сентября 2024 года полицейские задержали 22-летнего жителя Московской области, подозреваемого в том, что он забирал деньги у обманутых пенсионеров.
В частности, в этот день он получил от 70-летнего жителя дома 3 по улице Руднева 320 тысяч рублей, которые пенсионер передал ему, как, якобы, курьеру от силовых структур для «обеспечения безопасности» сбережений.
«Дропа» мошенников задержали с поличным при передаче наличных.
Похищенные деньги изъяли.
На допросе он признался еще в четырех преступных эпизода на территории Петербурга.
Деньги обманутых пенсионеров он переводил на криптокошелек.
Сотрудники полиции установили, что задержанный причастен и к преступлению в отношении жителя дома 3/1 по улице Шостаковича.
Там он получил от обманутого пенсионера 425 тысяч руб.
По обоим фактам следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Устанавливаются иные эпизоды деятельности фигуранта.
В Петербурге поймали курьера мошенников, на счету которого несколько обманутых пенсионеров
2 сентября 2024 года полицейские задержали 22-летнего жителя Московской области, подозреваемого в том, что он забирал деньги у обманутых пенсионеров.