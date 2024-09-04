В Петербурге поймали курьера мошенников, на счету которого несколько обманутых пенсионеров

2 сентября 2024 года полицейские задержали 22-летнего жителя Московской области, подозреваемого в том, что он забирал деньги у обманутых пенсионеров.

В частности, в этот день он получил от 70-летнего жителя дома 3 по улице Руднева 320 тысяч рублей, которые пенсионер передал ему, как, якобы, курьеру от силовых структур для «обеспечения безопасности» сбережений.

«Дропа» мошенников задержали с поличным при передаче наличных.

Похищенные деньги изъяли.

На допросе он признался еще в четырех преступных эпизода на территории Петербурга.

Деньги обманутых пенсионеров он переводил на криптокошелек.

Сотрудники полиции установили, что задержанный причастен и к преступлению в отношении жителя дома 3/1 по улице Шостаковича.

Там он получил от обманутого пенсионера 425 тысяч руб.

По обоим фактам следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливаются иные эпизоды деятельности фигуранта.