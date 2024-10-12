В Петербурге поймали 20-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Пискаревского проспекта

3 октября 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 77-летней жительницы дома 159 корпус 5 по Пискаревскому проспекту о том, что в отношении нее совершенно мошенничество.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что с 26 сентября по 2 октября ей на телефон постоянно звонила неизвестная, убеждая в, якобы, совершаемых мошеннических манипуляциях на ее банковском счете.

Итогом беседы стала передача пенсионеркой 2 603 755 рублей для «обеспечения их безопасности» неизвестному курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ч.4 УК РФ (Мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска был задержан на улице Партизана Германа по подозрению в указанном преступлении 20-летний неработающий местный житель.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.