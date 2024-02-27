В Петербурге задержали злоумыленника за обман пенсионерок

Вечером 21 февраля 2024 года около 21 часа 45 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 78-летней женщины, проживающей в доме 58 корпус 1 по улице Руставели. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что она попалась на уловку мошенников под предлогом «ваш родственник попал в ДТП». Курьеру, который прибыл за деньгами, в 19 часов 55 минут возле дома 56 по улице Руставели пожилая женщина передала 110 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 26 февраля около 13 часов 30 минут сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возле дома 9 по Лужской улице по подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего жителя Красногвардейского района.

Установлена причастность задержанного к аналогичному преступлению в отношении 86-летней пенсионерки с Гражданского проспекта, совершенному 20 февраля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.