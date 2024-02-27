ента новостей

16:20
Гости выставки «Россия» открыли для себя «Литературный Петербург»
16:17
В Невском районе заменили тепловые сети
13:55
Генеральный консул Республики Союз Мьянма посетил Мариинский дворец
13:09
В здании Кунсткамеры продолжат реставрацию
12:16
Число желающих принять участие в электронном голосовании на выборах превысило 3 млн человек
12:03
В Петербурге задержали злоумыленника за обман пенсионерок
11:53
В Петербурге задержали троих подростков избивших пассажира метро
11:40
В Эрмитаже прозвучит аутентичный Астор Пьяццола
10:49
В Московском районе на пожаре в квартире погибла женщина
10:35
В Приморском районе задержали хулигана, стрелявшего в сквере из сигнального пистолета
10:27
В Петербурге мужчина инсценировал кражу собственной иномарки
10:20
В Ленобласти у дальнобойщика отобрали фуру
10:11
В Петербурге мужчина ограбил бывшую подругу
09:36
Заболеваемость сократилась
09:10
Какую работу хотят петербуржцы?
20:18
Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»
19:50
В Петербурге задержали вандала, осквернившего памятник "Медному всаднику"
18:34
Встреча с «Факелом» закончился для волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга поражением со счётом 1–3
18:12
Волейбольный клуб из Ленобласти «Динамо-ЛО» проиграл «Белогорью» 2–3 в 25-м туре Суперлиги
18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
16:24
Премьера спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
16:09
В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады
15:55
Петербургские кёрлингисты успешно выступили на международном турнире
14:30
Выставка испанского фотографа Гарсиа де Марины «Нюансы»
13:34
Жителя Ленобласти обвинили в педофилии
13:15
Депутаты ЗакС Петербурга побывали в зоне проведения СВО
13:10
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 26 по 29 февраля
13:07
Премьер-министр и правительство Палестинской автономии ушли в отставку
09:50
В Приморском районе задержали закладчиков запрещенных веществ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали злоумыленника за обман пенсионерок

В Петербурге задержали злоумыленника за обман пенсионерок

0
89
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района задержали подозреваемого в нескольких эпизодах мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Вечером 21 февраля 2024 года около 21 часа 45 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 78-летней женщины, проживающей в доме 58 корпус 1 по улице Руставели. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что она попалась на уловку мошенников под предлогом «ваш родственник попал в ДТП». Курьеру, который прибыл за деньгами, в 19 часов 55 минут возле дома 56 по улице Руставели пожилая женщина передала 110 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера днем, 26 февраля около 13 часов 30 минут сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возле дома 9 по Лужской улице по подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего жителя Красногвардейского района.
Установлена причастность задержанного к аналогичному преступлению в отношении 86-летней пенсионерки с Гражданского проспекта, совершенному 20 февраля.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-02-2024, 10:57
В центре Петербурге задержан житель Свердловской области за обман пенсионерки
16-02-2024, 10:46
Полицейские поймали злоумышленников, обманувших пенсионерку в Московском районе
17-01-2024, 12:51
В Кировском районе задержали 18-летнего подозреваемого в обмане пенсионерки
7-01-2024, 15:08
В Калининском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
23-01-2024, 09:31
В Петербурге задержали злоумышленника, обманувшего пенсинерку в с проспекта Ударников
9-12-2022, 12:56
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве

Происшествия на дорогах

0
136
Вчера, 18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
0
129
Вчера, 17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
0
117
Вчера, 08:27
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
0
259
23-02-2024, 13:35
На Васильевском острове «Газель» насмерть сбила женщину
Наверх