В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лермонтовского проспекта

31 октября 2022 года около шести вечера в полицию Адмиралтейского района обратилась 82-летняя жительница дома 40 корпус 3 по Лермонтовскому проспекту с заявлением о том, что отдала неизвестному курьеру 800 000 рублей за «решение вопроса» о не привлечении ее сестры к уголовной ответственности за, якобы, совершенное ДТП с пострадавшими.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Вечером 16 сентября 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 85 по Невскому проспекту по подозрению в указанном преступлении задержали 28-летнего уроженца Приднестровья.

Фигуранта поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.