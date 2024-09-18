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Питерец.ру » Происшествия » В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лермонтовского проспекта

В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лермонтовского проспекта

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Опубликовал: Питерец
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Полицейские задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с Лермонтовского проспекта

31 октября 2022 года около шести вечера в полицию Адмиралтейского района обратилась 82-летняя жительница дома 40 корпус 3 по Лермонтовскому проспекту с заявлением о том, что отдала неизвестному курьеру 800 000 рублей за «решение вопроса» о не привлечении ее сестры к уголовной ответственности за, якобы, совершенное ДТП с пострадавшими.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
Вечером 16 сентября 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 85 по Невскому проспекту по подозрению в указанном преступлении задержали 28-летнего уроженца Приднестровья.
Фигуранта поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район мошенничество пенсионеры
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