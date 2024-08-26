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Питерец.ру » Происшествия » В Волосово в ДТП погиб пассажир «Рено Логан»

В Волосово в ДТП погиб пассажир «Рено Логан»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП в Волосовском районе Ленобласти

Накануне вечером, 25 августа 2024 года около 21 часа 50 минут на 1-ом километре трассы «Волосово – Гомонтово – Копорье», в городе Волосово Ленинградской области 21-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь от поселка Терпилицы в сторону города Волосово, при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фокус» под управлением 38-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия пассажир «Рено Логан», неустановленный мужчина, скончался на месте происшествия.
Водителя автомобиля «Рено Логан» госпитализировали в тяжелом состоянии.
Травмы получил и водитель автомобиля «Форд Фокус», которого госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район ДТП
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