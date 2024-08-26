В Волосово в ДТП погиб пассажир «Рено Логан»

Накануне вечером, 25 августа 2024 года около 21 часа 50 минут на 1-ом километре трассы «Волосово – Гомонтово – Копорье», в городе Волосово Ленинградской области 21-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь от поселка Терпилицы в сторону города Волосово, при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фокус» под управлением 38-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия пассажир «Рено Логан», неустановленный мужчина, скончался на месте происшествия.

Водителя автомобиля «Рено Логан» госпитализировали в тяжелом состоянии.

Травмы получил и водитель автомобиля «Форд Фокус», которого госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.