В Ленобласти в лобовом ДТП с фурой погиб водитель «Мицубиси»

Сегодня утром, 5 сентября 2024 года около 09 часов 10 минут на 104-ом километре трассы «А-120», в Тосненском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя автомобилем «Мицубиси», совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем «Донг фенг» под управлением 55-летнего водителя с последующим съездом в кювет. В результате дорожного происшествия водитель «Мицубиси» погиб. Личность погибшего устанавливается.