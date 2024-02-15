В Ленобласти в ДТП погиб 36-летний пассажир «Дэу Нексия»

Накануне вечером, 14 февраля 2024 года около 19 часов 15 минут на 5-ом километре трассы «Сойкино - Малая Ижора», в Ломоносовском районе Ленинградской области 44-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия» при движении от деревни Ускуля к деревне Большое Коновалово не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Мицубиси Аутлендер" под управлением 31-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пассажир «Дэу Нексия» от полученных травм скончался на месте, водитель "Нексии" и 31-летнюю женщину-пассажирку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства аварии.