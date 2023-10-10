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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб 72-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2111»

В Ленобласти в ДТП погиб 72-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2111»

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Ломоносовского района проводится проверка смертельного ДТП на автодороге «Петергоф-Кейкино»

Накануне вечером около 20 часов 15 минут на 63 километре трассы «Петергоф-Кейкино» в Ломоносовском районе Ленинградской области 72-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2111», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем «Газель Некст». 

В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия. 

Полиция проводит проверку. 

Устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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