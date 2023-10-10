В Ленобласти в ДТП погиб 72-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2111»

Накануне вечером около 20 часов 15 минут на 63 километре трассы «Петергоф-Кейкино» в Ломоносовском районе Ленинградской области 72-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2111», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем «Газель Некст».

В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку.

Устанавливаются детали происшествия.