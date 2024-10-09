В Петербурге поймали курьера мошенников, который сознался еще в десяти эпизодах обмана пенсионеров

17 сентября 2024 года около 23 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 75-летняя женщина, проживающая в квартире на проспекте Ветеранов. Пенсионерка рассказала о том, что утром ей позвонил неизвестный и под предлогом необходимости избежать ответственность за якобы совершенное пособничество запрещённым в России организациям, убедил передать курьеру, который придет к нему домой, курьеру 1 100 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ.

7 октября 2024 года около 22 часов 50 минут в общежитии в доме 66 по Ботанической улице сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 24-летнего гражданина центральноазиатского государства.

Молодой человек сознался, что работал курьером давно и причастен еще как минимум к 10 эпизодам мошенничества.

Парень также рассказал, что все забранные у пожилых людей денежные средства переводил через банкомат на криптокошелек заказчикам преступления.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91УПК РФ.