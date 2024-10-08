В поселке Стеклянный рецидивист ограбил пенсионера

6 октября 2024 года около 12 часов 25 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о грабеже, совершенном накануне вечером в доме 36 в поселке Стеклянный.

Прибывшие на место полицейские установили, что 5 октября около 17 часов 90-летний житель дома 36, получив от почтальона пенсию, открыл входную дверь своей квартиры неизвестному, постучавшему к нему сразу же после ухода почтальона под видом соседа, и, как только дверь была открыта, незнакомец ударил старика и отобрал у него 34 тысячи рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

6 октября около 20 часов подозреваемого в указанном преступлении задержали на Институтской улице в поселке Стеклянный.

Им оказался 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.