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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Стеклянный рецидивист ограбил пенсионера

В поселке Стеклянный рецидивист ограбил пенсионера

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионера в поселке Стеклянный

6 октября 2024 года около 12 часов 25 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о грабеже, совершенном накануне вечером в доме 36 в поселке Стеклянный.
Прибывшие на место полицейские установили, что 5 октября около 17 часов 90-летний житель дома 36, получив от почтальона пенсию, открыл входную дверь своей квартиры неизвестному, постучавшему к нему сразу же после ухода почтальона под видом соседа, и, как только дверь была открыта, незнакомец ударил старика и отобрал у него 34 тысячи рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).
6 октября около 20 часов подозреваемого в указанном преступлении задержали на Институтской улице в поселке Стеклянный.
Им оказался 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район грабеж пенсионеры
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