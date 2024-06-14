В Гатчине мужчина поджег входную дверь квартиры сожительницы

Накануне днем, 13 июня 2024 года около 12 часов 50 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информации о драке в квартире дома 7 по улице Новоселов в городе Гатчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по указанному адресу 43-летний мужчина в ходе конфликта со своей 38-летней сожительницей поджег входную дверь ее квартиры, причинив ущерб на сумму 40 000 рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Гатчинского района по «горячим следам» возле дома 5 по улице Новоселов задержали злоумышленника.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.