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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине мужчина поджег входную дверь квартиры сожительницы

В Гатчине мужчина поджег входную дверь квартиры сожительницы

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке поджога входной двери квартиры собственной подруги в Гатчине

Накануне днем, 13 июня 2024 года около 12 часов 50 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информации о драке в квартире дома 7 по улице Новоселов в городе Гатчина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по указанному адресу 43-летний мужчина в ходе конфликта со своей 38-летней сожительницей поджег входную дверь ее квартиры, причинив ущерб на сумму 40 000 рублей.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Гатчинского района по «горячим следам» возле дома 5 по улице Новоселов задержали злоумышленника.
В отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район поджог
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