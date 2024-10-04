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В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пожилую петербурженку с проспекта Ветеранов

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Опубликовал: Anton78
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В Кировском районе задержали курьера мошенников, обманувших пожилую петербурженку с проспекта Ветеранов

Накануне днем, 3 октября 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 89-летней жительницы дома 78 по проспекту Ветеранов. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что под воздействием мошенников передала неизвестному под предлогом о, якобы, необходимости декларирования денежных средств, 700 тысяч рублей.
В тот же ень вечером сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего подозреваемого в указанном преступлении. Его доставили в отдел полиции.
Следователями возбудено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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