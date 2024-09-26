В Кировском районе задержана курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Подводника Кузьмина

Днем минувшего вторника, 24 сентября 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 71-летней жительницы дома 22 по улице Подводника Кузьмина о том, что накануне, по звонку неизвестного, под предлогом «обеспечения сохранности сбережений» она передала в подъезде своего дома неизвестной женщине 250 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Вчера вечером, 25 сентября около 20 часов 00 минут возле дома 30 корпус 1 по Проспекту Маршала Жукова сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в указанном преступлении 26-летнюю неработающую петербурженку.