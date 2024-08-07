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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе поймали курьера телефонных мошенников

В Московском районе поймали курьера телефонных мошенников

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Новоизмайловского проспекта

Накануне вечером, 6 августа 2024 года около 19 часов 50 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 83-летней жительницы дома 35 по Новоизмайловскому проспекту. Пенсионерка рассказала стражам порядка, что стала жертвой телефонного мошенничества и передала прибывшему курьеру 522 777 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, возле дома 6 в переулке Каховского по подозрению в причастности к совершению указанного преступления задержали 21-летнего петербуржца.
Следвоатели возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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