В Красносельском районе конфликт у магазина закончился стрельбой

Накануне вечером около 19 часов 15 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 22 по улице Маршала Захарова, около сетевого магазина, стреляют.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что 7 июня около 19 часов 10 минут, возле сетевого магазина произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов в голову и спину своему 26-летнему оппоненту, после чего с места происшествия скрылся.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию подозреваемого.