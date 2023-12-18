В центре Петербурга посетитель салона сотовой связи выстрелил в продавца

Накануне вечером, 17 декабря 2023 года около 20 часов 50 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация от очевидца, о том, что в салоне сотовой связи в доме 3 на улице Ефимова в мужчину выстрелили из неустановленного оружия.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 20 часов 45 минут в салоне сотовой связи неизвестный посетитель, в результате внезапно возникшего конфликта, выстрелил из пневматического пистолета, в 19-летнего продавца салона - гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

Пострадавшего с ранением в лицо доставили в медицинское учреждение, и после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение.

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию стрелка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.