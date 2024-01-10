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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге из храма на улице Софьи Ковалевской украли икону

В Петербурге из храма на улице Софьи Ковалевской украли икону

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к розыску похитителя иконы из храма на улице Софьи Ковалевской

Накануне вечером, 9 января 2024 года около 18 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери о том, что тем же днем в храме на улице Софьи Ковалевской, дом 9 корпус 1 была похищена икона.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что предполагаемый злоумышленник зашел в храм около 13 часов 00 минут, провел там почти 3 часа, и, предположительно, в пакете вынес икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе.
На иконе висели цепочки в количестве около 20 штук – пожертвования прихожан.
Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленника.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район кража
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