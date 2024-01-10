В Петербурге из храма на улице Софьи Ковалевской украли икону

Накануне вечером, 9 января 2024 года около 18 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери о том, что тем же днем в храме на улице Софьи Ковалевской, дом 9 корпус 1 была похищена икона.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что предполагаемый злоумышленник зашел в храм около 13 часов 00 минут, провел там почти 3 часа, и, предположительно, в пакете вынес икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе.

На иконе висели цепочки в количестве около 20 штук – пожертвования прихожан.

Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.