На Авиационной улице двое злоумышленников пытались похитить товары из магазина

Накануне вечером, 21 января 2024 года около 21 часа 35 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация от сотрудника магазина на Авиационной улице дом 15 о задержании двоих подозреваемых в попытке кражи.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 21 часа 30 минут, двое неизвестных попытались пронести через расчетно-кассовый узел неоплаченный товар, а при попытке задержать их ударили продавца.

На месте происшествия по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнюю неработающую жительницу Оренбургской области, второму злоумышленнику с места происшествия удалось скрыться.

Задержанную доставили в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный протокол по части 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими приняты меры к розыску ее подельника.