Во Фрунзенском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля

Накануне ночью, 05 мая 2024 года около 01 часа 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от петербурженки о том, что возле дома 17 по Будапештской улице горит автомобиль.

Прибывшие на место происшествия полицейские возле дома 17 по Будапештской улице обнаружили полностью выгоревший автомобиль «ВАЗ-2105», принадлежащий 26-летнему петербуржцу.

Повреждения получили и припаркованные рядом автомобили «Форд Фокус» и «Волга Сайбер».

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Вечером того же дня, около 16 часов 30 минут, возле дома 22 по улице Димитрова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к указанному преступлению полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в том, что около 01 часа 00 минут 5 мая возле дома 17 по Будапештской улице из хулиганских побуждений совершил поджог припаркованного автомобиля «ВАЗ-2105».

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.