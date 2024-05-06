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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля

Во Фрунзенском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля во Фрунзенском районе

Накануне ночью, 05 мая 2024 года около 01 часа 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от петербурженки о том, что возле дома 17 по Будапештской улице горит автомобиль.
Прибывшие на место происшествия полицейские возле дома 17 по Будапештской улице обнаружили полностью выгоревший автомобиль «ВАЗ-2105», принадлежащий 26-летнему петербуржцу.
Повреждения получили и припаркованные рядом автомобили «Форд Фокус» и «Волга Сайбер».
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Вечером того же дня, около 16 часов 30 минут, возле дома 22 по улице Димитрова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к указанному преступлению полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в том, что около 01 часа 00 минут 5 мая возле дома 17 по Будапештской улице из хулиганских побуждений совершил поджог припаркованного автомобиля «ВАЗ-2105».
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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