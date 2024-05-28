В центре Петербурга поймали подозреваемого в грабеже

Поздним вечером 26 мая 2024 года, около 23 часов 30 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 21-летнего гражданин одного из центрально-азиатских государств. Молодой человек рассказал сотрудникам полиции о том, что 26 мая в период с 02:15 по 02:50 возле дома 26 по улице Рубинштейна малознакомый, применив силу, отобрал у него мобильный телефон и скрылся.

Ущерб составил 5500 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, 26 мая 2024 года около 21 часа 30 минут возле дома 12 по 1-ой Советской улице по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 20-летнего неработающего иностранного гражданина.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в изоляторна основании ст.91 УПК.