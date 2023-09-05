Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже

Вечером минувшего воскресенья около 16 часов 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 33-летняя женщина с заявлением о том, что 9 августа 2023 года в период с 12.00 до 14.00 возле дома 23 корпус 1 по Бухарестской улице неизвестный дважды ударил ее по лицу, после чего похитил мобильный телефон и с места происшествия скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера вечером около 18 часов 10 минут возле дома 44 корпус 2 по Будапештской улице сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского района по подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.