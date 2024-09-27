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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в избиении африканца

В Петербурге поймали подозреваемого в избиении африканца

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга задержали жителя Кировского района, подозреваемого в избиении гражданина одной из африканских республик

24 сентября 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 45-летнего гражданина одного из государств Африки, который рассказал стражам порядка о том, что вечером 20 сентября возле дома 26 по улице Примакова на него напал неизвестный и избил его.
Пострадавшого госпитализировали.
Вчера, 26 сентября 2024 года возле дома 23-25 по 4-й линии Васильевского острова, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 37-летний неработающий житель Кировского района города.
Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район телесные повреждения
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