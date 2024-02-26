В Невском районе поймали уличного грабителя

18 февраля 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 56-летней местной жительницы о том, что накануне вечером, 17 февраля около 21 часа 25 ми нут, возле дома 12 по переулку Матюшенко на нее напал неизвестный и, применив физическую силу отобрал мобильный телефон «iPhone 12» стоимостью 40 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера вечером, 25 февраля 2024 года около 18 часов 20 минут возле дома 20/2 по Шлиссельбургскому проспекту, в ходе проведеннных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления полицейскими был задержан 32-летний ранее неоднократно судимый житель Невского района.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.