В Невском районе поймали мигранта, подозреваемого в ограблении пенсионера

В минувшее воскресенье, 31 марта 2024 гда около 15 часов 30 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 72-летнего мужчины. Пенсионер рассказал правоохранителям, что часом ранее в парадной дома 60 по Народной улице на него напал неизвестный и отобрал сумку, в которой находились 2 тысячи рублей и личные вещи.

Материальный ущерб составил 2 110 рублей.

Вчера вечером, 01 аперля 2024 года около 17 часов 40 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 59 по проспекту Большевиков по подозрению в причастности к указанному преступлению полицейские задержали 33-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.