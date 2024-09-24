На детской площадке во дворе дома по проспекту Маршала Жукова двое мужчин избили подростка

Накануне вечером, 23 сентября 2024 года около 17 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что на детской площадке во дворе дома 60 по проспекту Маршала Жукова неизвестные избивают подростка.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции двоих неработающих местных жителей, 36 и 38 лет.

По предварительной информации, задержанные проявили агрессию в отношении 15-летнего подростка из-за сделанного им в их адрес замечания.

Позже к полицейским с заявлением обратилась мать избитого ребенка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.