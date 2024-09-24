Накануне вечером, 23 сентября 2024 года около 17 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что на детской площадке во дворе дома 60 по проспекту Маршала Жукова неизвестные избивают подростка.
Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции двоих неработающих местных жителей, 36 и 38 лет.
По предварительной информации, задержанные проявили агрессию в отношении 15-летнего подростка из-за сделанного им в их адрес замечания.
Позже к полицейским с заявлением обратилась мать избитого ребенка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На детской площадке во дворе дома по проспекту Маршала Жукова двое мужчин избили подростка
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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала двоих, избивших подростка на детской площадке за сделанное им замечание
Накануне вечером, 23 сентября 2024 года около 17 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что на детской площадке во дворе дома 60 по проспекту Маршала Жукова неизвестные избивают подростка.
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