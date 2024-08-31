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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе женщина на детской площадке брызнула из баллончика в лицо ребенку

В Петроградском районе женщина на детской площадке брызнула из баллончика в лицо ребенку

0
23
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полицейские задержали женщину, брызнувшую из баллончика в лицо ребенку на детской площадке

Вечером 29 августа 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что на детской площадке возле дома 25 по Съезжинской улице мужчина и женщина брызгает в детей из перцового баллончика. 

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестная женщина, которой не понравились шумные детские игры, брызнула содержимым перцового баллончика  в сторону 7-летнего мальчика, после чего с места происшествия скрылась. 

Позднее к полицейским поступила телефонограмма о том, что у ребенка диагностировали химический ожог обоих глаз: после оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение. 

Вчера, 30 августа около 14 часов 20 минут полицейские возле дома 24 по Зверинской улице задержали подозреваемую - 58-летнюю неработающую жительницу Петроградской стороны.

Задержанную доставили в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район дети
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