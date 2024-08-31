В Петроградском районе женщина на детской площадке брызнула из баллончика в лицо ребенку

Вечером 29 августа 2024 года около 19 часов 55 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что на детской площадке возле дома 25 по Съезжинской улице мужчина и женщина брызгает в детей из перцового баллончика.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестная женщина, которой не понравились шумные детские игры, брызнула содержимым перцового баллончика в сторону 7-летнего мальчика, после чего с места происшествия скрылась.

Позднее к полицейским поступила телефонограмма о том, что у ребенка диагностировали химический ожог обоих глаз: после оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Вчера, 30 августа около 14 часов 20 минут полицейские возле дома 24 по Зверинской улице задержали подозреваемую - 58-летнюю неработающую жительницу Петроградской стороны.

Задержанную доставили в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.