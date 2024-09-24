На проспекте Ветеранов подростки стреляли в девочку на детской площадке из пневматического пистолета

Накануне вечером, 23 сентября 2024 года около 18 часов 10 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 16-летняя девушка, которая рассказала о том, что на детской площадке возле дома 152 по проспекту Ветеранов подростки стреляют из пневматического пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что двое учеников девятого класса, 15 и 16 лет, выстрелили из пневматического пистолета в сторону самой девушки и ее 14-летней подруги.

Последняя, с ранениями ноги обратилась в травмпункт.

После оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии её отправили на амбулаторное лечение.

Подозреваемых задержали и доставили для разбирательств в отдел полиции, куда были вызваны их родители.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.