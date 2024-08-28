В Ленобласти мужчина на детской площадке выстрелил в лицо 10-летнему мальчику.

Накануне вечером, 27 августа 2024 года около 17 часов 30 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о том, что во дворе дома 1 по Зеленой улице неизвестный стреляет из предмета, похожего на пистолет.

Незамедлительно проибывшие на место происшествия сотрудники полиции на детской площадке возле дома 1 по Зеленой улице поселка Алексеевка по горячим следам задержали 24-летнего местного жителя, который размахивал пневматическим пистолетом, в результате чего произошел выстрел и пулька попала в лицо 10-летнему мальчику.

Ребенка госпитализировали.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Пневматический пистолет изъяли.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).