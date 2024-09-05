В Невском районе задержали двоих подозреваемых в вымогательстве

Вечером 3 сентября 2024 года, около 23 часов к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 9 корпус 1 по проспекту Солидарности удерживают и избивают мужчину.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире 36-летнего мужчину с телесными повреждениями, а также по подозрению в причастности к нанесению ему повреждений задержали двоих - 33 - летнего хозяина квартиры и его приятеля - одногодка. Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства.

Пострадавший пояснил, что подозреваемые требовали у него 60 000 рублей в счет несуществующего долга, для пущей убедительности подкрепляя свои требования применением ножа и топора.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности.