В Кингисеппе поймали мигранта подозреваемого в изнасиловании пенсионерки

Накануне вечером, 21 июля 2024 года около 20 часов 35 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире дома 30 по проспекту Карла Маркса в городе Кингисепп мужчина совершил противоправные действия определенного характера в отношении ее подруги.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 20 часов 00 минут 39-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, работавший монтажником на стройке, находясь в гостях, совершил противоправные действия в отношении 58-летней пенсионерки.

Подозреваемого оперативно задержали полицейские и передали в следственные органы.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.