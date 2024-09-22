В Ленобласти подоосток на мотоцикле врезался в дорожный знак

Накануне вечером, 21 сентября 2024 года около восьми часов вечера на 100-ом километре трассы «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка – Невель» 15-летний житель деревни Низовская Лужского района Ленинградской области, управляя кроcсовым мотоциклом «Фрирайд», при движении со стороны Санкт-Петербурга в сторону Пскова не справился с управлением и совершил наезд на опору дорожного знака.

В результате дорожного происшествия школьника получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В момент ДТП подросток был без шлема и мотозащиты.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.