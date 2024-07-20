В Лужском районе на трассе "Санкт-Петербург-Псков" в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки

Накануне вечером, 19 июля 2024 года около 20 часов 35 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила информация о ДТП с пострадавшим водителем на 146-ом километре трассы "Санкт-Петербург-Псков".

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 36-летний водитель, управляя "Черри Тиго", выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком "Ситрак", под управлением 52-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель легковой иномарки получил тяжелые травмы и скончался в автомобиле "скорой помощи.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.