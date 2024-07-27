В Громово школьники на мопеде пострадали после наезда на собаку

Накануне вечером, 26 июля 2024 года около 19 часов 50 минут возле дома 8 поселка Громово, Приозерского района Ленинградской области, напротив железнодорожной станции «Громово», 13-летний подросток, управляя мопедом, не справился с управлением и совершил наезд на собаку.

В результате дорожного происшествия травмы получил и водитель, и его 15-летний пассажир.

Обоих школьников в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.