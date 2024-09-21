На Ивановской улице грузовик сбил женщину на электросамокате

Сегодня утром, 21 сентября 2024 года около 09 часов 40 минут возле дома 25 по Ивановской улице, в Невском районе Петербурга 54-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Скания», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть на электросамокате не спешившись. В результате дорожного происшествия женщина получила открытую черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии её госпитализировали в реанимацию.

В настоящее время личность пострадавшей не установлена, на вид женщине около 30 лет.

Полиция по факту ДТП проводит проверку.