Накануне поздним вечером, 1 июля 2024 года около 22 часов 55 минут возле дома 26 по улице Коллонтай, в Невском районе Петербурга 29-летний водитель «Мерседеса», двигаясь по Товарищескому проспекту, совершил наезд на 15-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода не спешившись с электросамоката.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Невском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате
0
103
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним самокатчиком
Накануне поздним вечером, 1 июля 2024 года около 22 часов 55 минут возле дома 26 по улице Коллонтай, в Невском районе Петербурга 29-летний водитель «Мерседеса», двигаясь по Товарищескому проспекту, совершил наезд на 15-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода не спешившись с электросамоката.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"