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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате

В Невском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате

0
103
Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним самокатчиком

Накануне поздним вечером, 1 июля 2024 года около 22 часов 55 минут возле дома 26 по улице Коллонтай, в Невском районе Петербурга 29-летний водитель «Мерседеса», двигаясь по Товарищескому проспекту, совершил наезд на 15-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода не спешившись с электросамоката.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ДТП подростки самокаты
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