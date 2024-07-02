В Невском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате

Накануне поздним вечером, 1 июля 2024 года около 22 часов 55 минут возле дома 26 по улице Коллонтай, в Невском районе Петербурга 29-летний водитель «Мерседеса», двигаясь по Товарищескому проспекту, совершил наезд на 15-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода не спешившись с электросамоката.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.