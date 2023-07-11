В Приморском районе полицейским трижды за сутки пришлось выезжать на ДТП с подростками

Вчера утром около 09 часов 4"0 минут на регулируемом перекрестке улицы Оптиков и Торфяной дороги 36-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Хендай Солярис», при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на 15-летнюю ученицу 9 класса, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на электросамокате не спешившись.

В тот же день около 14 часов 00 минут возле дома 47 по Коннолахтинскому проспекту 43-летний водитель, с внешними признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 16-летнюю ученицу 10 класса, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

Спустя 40 минут возле дома 59 по Планерной улице 30-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», при повороте направо на Шуваловский проспект на разрешающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 13-летнего ученика 7 класса, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на электросамокате не спешившись.

В результате ДТП пострадавшие школьники в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Установлено, что за 2022-2023 года водитель автомобиля «Киа Спортейдж» привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 21 раз.

По данным фактам проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествий.