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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе полицейским трижды за сутки пришлось выезжать на ДТП с подростками

В Приморском районе полицейским трижды за сутки пришлось выезжать на ДТП с подростками

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Опубликовал: Anton78
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Полицейским  Приморского района трижды за сутки пришлось выезжать на ДТП с несовершеннолетними

Вчера утром около 09 часов 4"0 минут на регулируемом перекрестке улицы Оптиков и Торфяной дороги 36-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Хендай Солярис», при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на 15-летнюю ученицу 9 класса, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на электросамокате не спешившись.

В тот же день около 14 часов 00 минут возле дома 47 по Коннолахтинскому проспекту 43-летний водитель, с внешними признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 16-летнюю ученицу 10 класса, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

Спустя 40 минут возле дома 59 по Планерной улице 30-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», при повороте направо на Шуваловский проспект на разрешающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 13-летнего ученика 7 класса, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на электросамокате не спешившись.

В результате ДТП пострадавшие школьники в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. 

Установлено, что за 2022-2023 года водитель автомобиля «Киа Спортейдж» привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 21 раз.

По данным фактам проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход дети
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