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Питерец.ру » Происшествия » На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате

На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района проводят проверку по факту ДТП на улице Дмитрия Устинова, в котором пострадал несовершеннолетний

Накануне днем, 2 сентября 2024 года около 14 часов 25 минут возле дома 8 по улице Дмитрия Устинова, в Невском районе Петербурга 51-летний водитель, управляя автобусом «Маз 203047», двигаясь от Тепловозной улицы в сторону Шлиссельбургского проспекта, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пересекавшего проезжую часть на электросамокате на запрещающий сигнал светофора и предварительно не спешившись, 15-летнего ученика 9 класса.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ДТП автобус самокаты
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