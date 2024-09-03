Накануне днем, 2 сентября 2024 года около 14 часов 25 минут возле дома 8 по улице Дмитрия Устинова, в Невском районе Петербурга 51-летний водитель, управляя автобусом «Маз 203047», двигаясь от Тепловозной улицы в сторону Шлиссельбургского проспекта, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пересекавшего проезжую часть на электросамокате на запрещающий сигнал светофора и предварительно не спешившись, 15-летнего ученика 9 класса.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района проводят проверку по факту ДТП на улице Дмитрия Устинова, в котором пострадал несовершеннолетний
Накануне днем, 2 сентября 2024 года около 14 часов 25 минут возле дома 8 по улице Дмитрия Устинова, в Невском районе Петербурга 51-летний водитель, управляя автобусом «Маз 203047», двигаясь от Тепловозной улицы в сторону Шлиссельбургского проспекта, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пересекавшего проезжую часть на электросамокате на запрещающий сигнал светофора и предварительно не спешившись, 15-летнего ученика 9 класса.
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