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Питерец.ру » Происшествия » На Суздальском шоссе иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате

На Суздальском шоссе иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП с участием подростка на электросамокате на Суздальском шоссе

Накануне вечером, 7 июня 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 12 по Суздальскому шоссе, в Выборгском районе Петербурга 28 - летняя петербурженка за рулем «БМВ 328» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 15-летнюю девушку, которая, не спешившись, переезжала дорогу на электросамокате.
В результате дорожного происшествия самокатчицу госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
За период с 2023 по 2024 год женщина-водитель 44 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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