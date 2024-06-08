На Суздальском шоссе иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате

Накануне вечером, 7 июня 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 12 по Суздальскому шоссе, в Выборгском районе Петербурга 28 - летняя петербурженка за рулем «БМВ 328» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 15-летнюю девушку, которая, не спешившись, переезжала дорогу на электросамокате.

В результате дорожного происшествия самокатчицу госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

За период с 2023 по 2024 год женщина-водитель 44 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.