Накануне днем, 18 сентября 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 8 по Автовской улице, в Кировском районе Петербурга 72-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво ХС90», выезжая из дворовой территории, совершил наезд на 12-летнего ученика 5 класса, двигавшегося по тротуару на электросамокате.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На Автовской улице иномарка сбила 12-летнего школьника на электросамокате
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Автовской со сбитым пятиклассником на электросамокате
Накануне днем, 18 сентября 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 8 по Автовской улице, в Кировском районе Петербурга 72-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво ХС90», выезжая из дворовой территории, совершил наезд на 12-летнего ученика 5 класса, двигавшегося по тротуару на электросамокате.
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