На Автовской улице иномарка сбила 12-летнего школьника на электросамокате

Накануне днем, 18 сентября 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 8 по Автовской улице, в Кировском районе Петербурга 72-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво ХС90», выезжая из дворовой территории, совершил наезд на 12-летнего ученика 5 класса, двигавшегося по тротуару на электросамокате.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.