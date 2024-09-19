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Питерец.ру » Происшествия » В массовом ДТП с автобусом на дамбе пострадали четыре человека

В массовом ДТП с автобусом на дамбе пострадали четыре человека

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту массового ДТП с автобусом на Дамбе

Сегодня вечером, 19 сентября 2024 года около 18 часов 00 минут на 137-ом километре внутреннего кольца КАД, в Кронштадтском районе Петербурга 62-летний водитель, управляя автобусом «Кинг Лонг», не заметил (со слов, ослепило солнце) образовавшийся из-за дорожного перекрытия затор и совершил наезд на шесть автомобилей.

В результате дорожного происшествия тяжелые травмы получил 39-летний водитель «Шкоды», его госпитализировали. Два пассажира автомобиля «Ауди», в том числе 4-летний ребенок,  получили травмы легкой степени тяжести.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка. Движение в месте ДТП осуществляется по одной полосе.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кронштадтский район ДТП
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