На 141 километре КАД "Шкода" влетела в поливальную машину. Водитель иномарки погиб

Вчера поздним вечером около 22 часов 10 минут на 141 километре внутреннего кольца КАД 59-летний мужчина, управляя автомобилем "Шкода Рапид" и двигаясь в левой полосе, совершил столкновение с уборочной техникой под управлением 48-летнего водителя.

В результате ДТП водитель "Шкоды" скончался на месте происшествия.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.