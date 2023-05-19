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Питерец.ру » Происшествия » На 141 километре КАД "Шкода" влетела в поливальную машину. Водитель иномарки погиб

На 141 километре КАД "Шкода" влетела в поливальную машину. Водитель иномарки погиб

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 141 километре КАД

Вчера поздним вечером около 22 часов 10 минут на 141 километре внутреннего кольца КАД 59-летний мужчина, управляя автомобилем "Шкода Рапид" и двигаясь в левой полосе, совершил столкновение с уборочной техникой под управлением 48-летнего водителя.
В результате ДТП водитель "Шкоды" скончался на месте происшествия.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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