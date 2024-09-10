Сегодня утром, 10 сентября 2024 года около 08 часов 50 минут у дома 38 по улице Веры Слуцкой в городе Колпино 29-летний водитель, управляя автомобилем каршеринга "Рено Аркан" не справился с управлением и совершил наезд на стоящий в крайней левой полосе на запрещающий сигнал светофора маршрутный автобус "Волгабас" под управлением 30-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия госпитализировали водителя "Рено" в тяжелом состоянии, а также его 29-летнего пассажира и пассажиров автобуса, 1959 и 1993 годов рождения, в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП каршерингового автомобиля с автобусом в Колпино
Сегодня утром, 10 сентября 2024 года около 08 часов 50 минут у дома 38 по улице Веры Слуцкой в городе Колпино 29-летний водитель, управляя автомобилем каршеринга "Рено Аркан" не справился с управлением и совершил наезд на стоящий в крайней левой полосе на запрещающий сигнал светофора маршрутный автобус "Волгабас" под управлением 30-летнего водителя.
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