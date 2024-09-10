В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека

Сегодня утром, 10 сентября 2024 года около 08 часов 50 минут у дома 38 по улице Веры Слуцкой в городе Колпино 29-летний водитель, управляя автомобилем каршеринга "Рено Аркан" не справился с управлением и совершил наезд на стоящий в крайней левой полосе на запрещающий сигнал светофора маршрутный автобус "Волгабас" под управлением 30-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия госпитализировали водителя "Рено" в тяжелом состоянии, а также его 29-летнего пассажира и пассажиров автобуса, 1959 и 1993 годов рождения, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.