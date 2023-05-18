В ДТП на КАД пострадали два пассажира рейсового автобуса

Сегодня около 12 часов 30 минут на КАД на дамбе по дороге от Ломоносова к Кронштадту 34-летний водитель, управляя рейсовым автобусом марки "Нефаз", не заметил остановившийся в правой полосе автомобиль "Форд Транзит", под управлением 49-летнего мужчины и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса, 1952 и 1966 годов рождения. Обе в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.